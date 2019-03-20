2019-03-20T12:25:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Жодино мужчина провалился под лед, когда переходил реку

С общим переохлаждением мужчину забрали в больницу
Настасья КОРСАК
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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19 марта спасатели приехали на вызов на реку Плиса в Жодино. Там на акватории реки находится человек. Мужчина пытался перейти реку и провалился под лед.

- Работники МЧС спасли мужчину. Скорая медицинская помощь госпитализировала мужчину в городскую больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение», - рассказывают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели напоминают: при температуре в 0°С, сохраняющейся на протяжении трех дней, прочность льда снижается на 25%.

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