В Жодино мужчина провалился под лед, когда переходил реку

С общим переохлаждением мужчину забрали в больницу

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19 марта спасатели приехали на вызов на реку Плиса в Жодино. Там на акватории реки находится человек. Мужчина пытался перейти реку и провалился под лед.

- Работники МЧС спасли мужчину. Скорая медицинская помощь госпитализировала мужчину в городскую больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение», - рассказывают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели напоминают: при температуре в 0°С, сохраняющейся на протяжении трех дней, прочность льда снижается на 25%.