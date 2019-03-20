Лукашенко объявил выговор губернаторам Витебской и Могилевской областей

Официальная причина - за необеспечение поручения президента о своевременной выплате заработной платы

Изменить размер текста: A A

Председателям Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу и Могилевского областного исполнительного комитета Владимиру Доманевскому Александр Лукашенко объявил выговор и подписал распоряжение «О привлечении к дисциплинарной ответственности».

- За необеспечение выполнения поручения президента Беларуси о своевременной выплате заработной платы, - уточняет belta.by, ссылаясь на пресс-службу президента.