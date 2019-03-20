В деревне около Молодечно пьяный мужчина с косой напал на спящего человека

Зачем он это сделал, объяснить не смог

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Около полуночи 16 марта в милицию позвонила женщина из деревни Яковичи Молодечненского района. Местная жительница сообщила, что ее мужа пытался зарубить косой знакомый.

- Нападение произошло около 23.40. В это время 57-летний хозяин дома и его супруга спали в отдельных комнатах. Дверь была не заперта - они ждали сына, - пишет belta.by со ссылкой на Молодечненское РОВД.

Пьяный мужчина свободно зашел в дом, ударил спящего человека косой несколько раз. Когда он стал звать на помощь, из соседней комнаты прибежала супруга, ударила мужчину табуреткой и позвонила в милицию.

- Мужчина нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртным, - описывают нападавшего в РОВД. - Сейчас он под стражей, грозит лишение свободы до 8 лет.