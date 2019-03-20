Черные риелторы отдали оршанцу десятую часть от стоимости проданного жилья и перестали выходить на связь

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Двоих мошенников, которые пообещали оршанцу помочь с продажей жилья и кинули его, задержали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

32-летний мужчина получил в наследство долю в квартире. Решил ее продать. Самому возиться с поиском покупателей и оформлением документов не хотелось, да и опыта в этом не было. Мошенники предложили ему свои услуги. Обещали и покупателей быстро найти, и проследить, чтобы все нюансы операции по продаже недвижимости были соблюдены, и оплату за сопровождение сделки попросили минимальную. Для убедительности даже перечислили ему аванс - около двух тысяч рублей.

- На одного из подозреваемых владелец жилья оформил генеральную доверенность о распоряжении имуществом, после чего соучастники продали часть квартиры за 19 000 рублей, поделили деньги между собой и перестали выходить на связь с потерпевшим, - рассказали в 7-м управлении ГУБОПиК МВД (по Витебской области).

Обоих мошенников нашли и задержали. Сейчас они находятся под арестом. Одному из подозреваемых 57 лет, второму 39. У них изъяли валюту, дорогостоящие авто, ювелирные изделия. Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 209 ("Мошенничество"). Правоохранительные органы не исключают, что оба занимались еще и незаконной предпринимательской деятельностью.

Возможно, в Орше и Оршанском районе есть еще пострадавшие от действий этих нелегальных посредников при купле-продаже жилья. Потерпевшие или те, кто что-то знает о деятельности этих черных риелторов, могут сообщить об этом в УСК по Витебской области (8 (033) 339-80-44) или в ГУБОПиК МВД (8 (0212) 66-50-44 или 8 (0216) 22-60-08).

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