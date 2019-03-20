2019-03-20T13:55:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Рыбак провалился под лед и дрейфовал на льдине, пока не приехали спасатели

Мужчина в больнице с переохлаждением
Наталья ПАРТОЛИНА
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Рыбак провалился, но сумел выбраться на льдину, с которой его сняли спасатели. Фото: МЧС.Рыбак провалился, но сумел выбраться на льдину, с которой его сняли спасатели. Фото: МЧС.
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На Добромыслянском водохранилище, недалеко от деревни Артемово Лиозненского района, спасатели сняли со льдины мужчину, который перед этим провалился под лед.

Инцидент произошел 19 марта около половины пятого вечера. Мужчина пошел на рыбалку и провалился под лед. Ему удалось взобраться на льдину и там дождаться прибытия спасателей. Когда приехали сотрудники МЧС, мужчина дрейфовал на льдине на расстоянии около ста метров от берега. Его сняли при помощи доски, лестницы-палки и конца Александрова. Незадачливого рыбака пришлось отправить в больницу, он получил общее переохлаждение организма.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, за сутки белорусским спасателям пришлось трижды выезжать на подобные вызовы. В Жодино на реке Плисса спасли провалившегося под лед мужчину, а в Чашникском районе на озере Лукомльское в воде оказались два рыбака, один из них погиб.

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