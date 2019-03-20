«Для себя и подарки родственникам». У минчанина изъяли 144 литра самогона

В гараже у мужчины нашли 44 трехлитровые банки и две шестилитровых бутылки. На некоторых из них надписи «виски», «бурбон»

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Всего у минчанина изъяли 144 литра самогона. Он рассказал, что изготавливал спиртное для себя и дарил родственникам.

- Суррогат направлен на экспертизу для установления пригодности продукции для употребления в пищу, определение наличия в ней веществ, которые могут причинить вред здоровью человека, - рассказывают в Ленинском УВД.

На некоторых трехлитровых банках есть надписи «виски», «бурбон». Мужчине грозит административная ответственность.

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