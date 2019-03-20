Не Астана, а Нурсултан. Столицу Казахстана переименовали

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Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан. На заседании палат было решено назвать столицу Казахстана именем первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который правил страной почти 30 лет, а вчера ушел в отставку.

- Только что мы концептуально одобрили этот законопроект, никаких замечаний не поступало. Предлагаю одобрить законопроект в целом. Прошу проголосовать, - цитирует председателя парламента Казахстана Нурлана Нигматулина belta.by.

По поручению нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева переименование прошло без проведения референдума.