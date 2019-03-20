Льготного кредита на Geely Atlas больше не будет

Льготного кредита на Geely Atlas и Geely Emgrand X7 больше не будет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 1 апреля ставка в 1,9% готовых увеличится до 3,9%

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С 1 апреля изменяются условия кредитования автомобилей Geely белорусского производства. Напомним, сейчас машины можно купить в кредит – специалисты называют его очень выгодным. кредит выдается на семь лет, при внесении предоплаты в размере 25% стоимости автомобиля на протяжении трех лет будет действовать льготный период с 1,9% годовых в белорусских рублях, в оставшиеся четыре года предусмотрена ставка рефинансирования Нацбанка. Если предоплата составляет 10%, льготный период кредитования действует два года.

С 1 апреля 1,9% процента превращается в 3,9%. Исключение сделано только на бюджетный седан и только для «определенных категорий граждан» - для них 1,9% остается.

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