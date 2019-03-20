2019-03-20T14:32:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Льготного кредита на Geely Atlas больше не будет

С 1 апреля ставка в 1,9% готовых увеличится до 3,9%
Геннадий МОЖЕЙКО
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Льготного кредита на Geely Atlas и Geely Emgrand X7 больше не будет.Льготного кредита на Geely Atlas и Geely Emgrand X7 больше не будет.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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С 1 апреля изменяются условия кредитования автомобилей Geely белорусского производства. Напомним, сейчас машины можно купить в кредит – специалисты называют его очень выгодным. кредит выдается на семь лет, при внесении предоплаты в размере 25% стоимости автомобиля на протяжении трех лет будет действовать льготный период с 1,9% годовых в белорусских рублях, в оставшиеся четыре года предусмотрена ставка рефинансирования Нацбанка. Если предоплата составляет 10%, льготный период кредитования действует два года.

С 1 апреля 1,9% процента превращается в 3,9%. Исключение сделано только на бюджетный седан и только для «определенных категорий граждан» - для них 1,9% остается.

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Белорусский седан Geely Emgrand 7 оказался на $1300 дороже, чем планировалось. Окончательные цены на новинку стали известны лишь в день начала продаж: от $10.830 до $13.600

Незаметно подорожали белорусские Geely. Больше всего ценники подняли на топовые комплектации Atlas – сразу на 3000 рублей

Почему буксует первый белорусский народный автомобиль? Чтобы выйти на проектную мощность, заводу Geely под Жодино нужно собирать и продавать по 15 000 машин в квартал. Пока получается только по 500

Эксперт: «Со сбытом заявленных объемов у нас будут большие проблемы». Автомобильные эксперты отмечают три главные проблемы, которые мешают успешным продажам белорусских Geely.

Любимая машина Путина белорусам понравилась больше, чем «Поло Седан». А главная надежда белорусского автопрома Geely Atlas почти вошла в ТОП-5 самых продаваемых моделей

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