КП Беларусь
В Гомеле сообщили о взрывном устройстве в здании райисполкома
Сообщение оказалось ложным, возбуждено уголовное дело
Фото носит иллюстративный характер
Изменить размер текста:
Это седьмое лжеминирование меньше чем за три месяца этого года. Четыре из семи сообщений зафиксированы в Гомельской области.
- Сообщение о заложенном взрывном устройстве в здание поступило утром 20 марта на электронную почту Гомельского областного управления МЧС, - говорит официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Работников и посетителей райисполкома эвакуировали. Возбуждено уголовное дело.