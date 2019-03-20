В Гомеле сообщили о взрывном устройстве в здании райисполкома

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Это седьмое лжеминирование меньше чем за три месяца этого года. Четыре из семи сообщений зафиксированы в Гомельской области.

- Сообщение о заложенном взрывном устройстве в здание поступило утром 20 марта на электронную почту Гомельского областного управления МЧС, - говорит официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Работников и посетителей райисполкома эвакуировали. Возбуждено уголовное дело.