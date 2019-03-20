2019-03-20T17:43:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ДТП из-за кабана в Пинском районе: один пассажир в больнице

Чтобы пропустить животное, водитель снизил скорость, но этого не ожидали другие участники движения
Настасья КОРСАК
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Авария случилась на дороге Р6 Ивацевичи - Пинск - СтолинАвария случилась на дороге Р6 Ивацевичи - Пинск - СтолинФото: Павел МАРТИНЧИК
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В Пинском районе 19 марта рано утром случилась авария: два легковых автомобиля столкнулись из-за того, что на дорогу выскочил дикий кабан. За рулем одного автомобиля был 33-летний пинчанин, в машине был и пассажир, который пострадал.

- Водитель вовремя заметил кабана и снизил скорость, чтобы пропустить животное, - пишет belta.by. - Но водитель «Ауди», который ехал за автомобилем, не успел среагировать на опасность из-за несоблюдения дистанции между транспортными средствами, врезался в машину и от удара вылетел в кювет.

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