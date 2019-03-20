Милиционеры под Витебском сутки стерегли стокилограммовый фугас, пока саперы не обезвредили его

Изменить размер текста: A A

На стокилограммовую авиабомбу наткнулся житель деревни Зазыбы Витебского района в лесном массиве. 19 марта он шел по лесу и увидел следы раскопок черных копателей. В одном месте из земли торчало что-то большое и ржавое. Мужчина вызвал милицию.

Саперы в/ч 5524 определили, что это фугасная авиабомба ФАБ-100. Вес этого боеприпаса составляет сто килограммов. Для того чтобы приступить к обезвреживанию такой находки, нужно специальное разрешение. Пока саперы получали его, бомбу охраняли сотрудники милиции. На страже им пришлось стоять сутки. На следующий день фугас обезвредили, рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.