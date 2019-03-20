22 - 25 в Минске ограничат движение по проспекту Машерова

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- С 23.00 22 марта до 4.00 25 марта в связи с проведением ремонтных работ на проспекте будет частично ограничено движение транспортных средств в районе моста через реку Свислочь, - говорит старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Анастасия Редько. - Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута движения.