2019-03-20T17:41:31+03:00
Минск
КП Беларусь

22 - 25 в Минске ограничат движение по проспекту Машерова

В районе моста через Свислочь будут ремонтировать дорогу
Настасья КОРСАК
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С 23.00 22 марта до 4.00 25 марта движение будет ограниченоС 23.00 22 марта до 4.00 25 марта движение будет ограниченоФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- С 23.00 22 марта до 4.00 25 марта в связи с проведением ремонтных работ на проспекте будет частично ограничено движение транспортных средств в районе моста через реку Свислочь, - говорит старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Анастасия Редько. - Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута движения.

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