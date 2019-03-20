В Лельчицком районе подростки украли с чужой дачи 5 старых телевизоров
Преступление произошло в одной из деревень Лельчицкого района, информируют в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
В милицию обратился местный дачник, который приехал на участок и обнаружил, что с 16 по 19 марта кто-то взломал оконную раму. Из дома же пропали пять «раритетных» советских телевизоров: марки «Рекорд», «Березка», «Горизонт» и «Витязь», а также – телефонный аппарат.
Установить злоумышленников удалось быстро, ими оказались три местных несовершеннолетних юноши. Серьезных преступлений они пока не совершали, но двое из подростков не раз попадали в поле зрения милиционеров из-за злоупотребления алкоголем.
На преступление молодых людей толкнуло желание сходить… на пикник. Денег не было и они решили устроить выезд на природу за чужой счет. Украденные телевизоры юные воришки разобрали на запчасти и сдали все ценное во вторчермет. Вырученной суммы хватило на покупку сигарет и мяса для шашлыка.
Дело находится на правовой оценке, за кражу им может грозить от 3 до 12 лет заключения.
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