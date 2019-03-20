2019-03-20T19:00:46+03:00
Общество
КП Беларусь

ФСЗН: Оплачивать больничные листы в Беларуси будут по-старому

Изменился только порядок их выдачи
Надежда БУТОВИЧ
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Оплачивать больничный с четвертого дня нетрудоспособности пока не будут.Оплачивать больничный с четвертого дня нетрудоспособности пока не будут.Фото: Раиса ЮДИНА
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В ближайшее время в отношении оплаты листков нетрудоспособности действующее законодательство сохранится, информирует belta.by со слов Наталии Павлюченко, управляющей Фондом соцзащиты населения Минтруда.

Известно, что в 2018 году в ряде СМИ поднималась тема озвученного в министерстве предложения, чтобы при общем заболевании или бытовой травме оплачивать больничный только с четвертого дня нетрудоспособности. Но, судя по всему, пока это предложение так и останется «идеей».

Таким образом, в ближайшее время в Беларуси изменения не коснуться оплаты больничных листков. Действуют только коррективы относительно порядка оформления и выдачи бланков нетрудоспособности. Они были введены в конце 2018 года

– Вопрос касательно изменения подходов к оплате больничных в настоящее время не актуален и не рассматривается, – уверила Павлюченко.

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