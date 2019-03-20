2019-03-20T19:37:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Брестчанин нашел банковскую карту и купил по ней виртуальный танк

Против него возбудили уголовное дело
Надежда БУТОВИЧ
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С помощью чужой карточки мужчина расплатился за танк в онлайн-игре. Фото: pixabay.com.С помощью чужой карточки мужчина расплатился за танк в онлайн-игре. Фото: pixabay.com.
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Жителя Бреста обвиняют в киберпреступлении – хищении денежных средств посредством компьютерной системы, информируют в прокуратуре Брестчины.

Потерпевшей в этом уголовном деле стала девушка, которая потеряла в областном центре свою банковскую карточку. «Пластик» нашел 29-летний местный житель, но он не стал отдавать владелице или возвращать в банк карту. А вместо этого молодой мужчина присвоил чужие деньги.

Дома преступник зашел в интернет со своего компьютера и расплатился, введя данные чужой карты, за виртуальный танк в популярной компьютерной многопользовательской онлайн-игре.

Его действия квалифицированы, как хищение средств с банковского счета потерпевшей. Возбуждено уголовное дело, материалы которого уже переданы в суд. Мужчина пока находится под подпиской о невыезде. Его компьютер, как средство совершения преступления, конфискован.

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