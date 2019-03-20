Видеофакт. В Гродно пьяный бесправник на BMW протаранил металлический разделитель полос

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ДТП произошло на улице Победы в Гродно в среду, 20 марта, информируют в Госавтоинспекции.

По чистой случайности на встречу нарушителю в крайней левой полосе на служебном авто ехал наряд «Департамента охраны». Со стороны пересечения улиц Победы и Пестрака в потоке авто двигался серебристый «БМВ». В какой-то момент машина ускорилась, вильнула и протаранила разделитель полос.

Легковушка сбила стойку дорожного знака с «Направлением движения по полосам», а также начисто снесла четыре пролета металлического ограждения. При этом, как зафиксировал видеорегистратор машины «Департамента», водитель служебного авто вовремя «увернулся» иначе часть ограждения повредила бы и служебную «Ниву».

В «БМВ» в момент аварии находились два человека. За рулем легковушки сидел мужчина 1990 года рождения. Оказалось, что у лихача нет прав на управление авто, кроме того от него сильно разило алкоголем, но проходить медосвидетельствование он наотрез отказался, поэтому милиционеры отобрали у него ключи от машины и задержали.