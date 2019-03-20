2019-03-20T20:10:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Гродно пьяный бесправник на BMW протаранил металлический разделитель полос

Нарушителя задержали милиционеры
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Водитель легковушки сбил четыре пролета металлического ограждения. Фото: ГАИ Гродно.Водитель легковушки сбил четыре пролета металлического ограждения. Фото: ГАИ Гродно.
Изменить размер текста:

ДТП произошло на улице Победы в Гродно в среду, 20 марта, информируют в Госавтоинспекции.

По чистой случайности на встречу нарушителю в крайней левой полосе на служебном авто ехал наряд «Департамента охраны». Со стороны пересечения улиц Победы и Пестрака в потоке авто двигался серебристый «БМВ». В какой-то момент машина ускорилась, вильнула и протаранила разделитель полос.

Легковушка сбила стойку дорожного знака с «Направлением движения по полосам», а также начисто снесла четыре пролета металлического ограждения. При этом, как зафиксировал видеорегистратор машины «Департамента», водитель служебного авто вовремя «увернулся» иначе часть ограждения повредила бы и служебную «Ниву».

В «БМВ» в момент аварии находились два человека. За рулем легковушки сидел мужчина 1990 года рождения. Оказалось, что у лихача нет прав на управление авто, кроме того от него сильно разило алкоголем, но проходить медосвидетельствование он наотрез отказался, поэтому милиционеры отобрали у него ключи от машины и задержали.

ДТП 20 марта 2019 в Гродно.gaigrodno.by

Еще больше материалов по теме: «Гродно: ДТП»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Прогнозы погоды в Беларуси на 21 марта: +13 и небольшой дождь с утра
В Минске автомойщик угнал машину, которую оставили для химчистки, и попал на ней в ДТП
36-летний дальнобойщик из Лиды погиб в ДТП на трассе в Ивьевском районе
Мужчина сделал замечание курильщику, а тот распылил ему в лицо перцовый баллончик
Брестчанин нашел банковскую карту и купил по ней виртуальный танк
ФСЗН: Оплачивать больничные листы в Беларуси будут по-старому
В Лельчицком районе подростки украли с чужой дачи 5 старых телевизоров
22 - 25 в Минске ограничат движение по проспекту Машерова
Милиционеры под Витебском сутки стерегли стокилограммовый фугас, пока саперы не обезвредили его
ДТП из-за кабана в Пинском районе: один пассажир в больнице
В Гомеле сообщили о взрывном устройстве в здании райисполкома
Льготного кредита на Geely Atlas больше не будет
Не Астана, а Нурсултан. Столицу Казахстана переименовали
«Для себя и подарки родственникам». У минчанина изъяли 144 литра самогона
Рыбак провалился под лед и дрейфовал на льдине, пока не приехали спасатели
Черные риелторы отдали оршанцу десятую часть от стоимости проданного жилья и перестали выходить на связь
В деревне около Молодечно пьяный мужчина с косой напал на спящего человека
Лукашенко объявил выговор губернаторам Витебской и Могилевской областей