2019-03-20T20:43:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мужчина сделал замечание курильщику, а тот распылил ему в лицо перцовый баллончик

ЧП произошло в Минске
Надежда БУТОВИЧ
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Нарушителя, который распылил газовый баллончик, задержали. Фото: lastday.clubНарушителя, который распылил газовый баллончик, задержали. Фото: lastday.club
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Поздно вечером 13 марта жителю многоэтажки на улице Гурского в Минске неизвестный брызнул в лицо из газового баллончика, проинформировали belta.by в Следственном комитете.

Неприятный инцидент произошел около 20.00 часов. Минчанин вышел на лестничную площадку и заметил неизвестного ему человека, который курил прямо в подъезде. Мужчина сделал замечание курильщику, мол, подъезд это общественное место и курение здесь запрещено. Однако нарушитель, долго не церемонясь, достал газовый баллончик и распылил его содержимое прямо в лицо потерпевшему и затем сбежал. Мужчина пришел в себя и обратился в милицию.

Правоохранители нашли и задержали подозреваемого 20 марта. Квартиру, где проживает нарушитель, обыскали, далее ведутся необходимые следственные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего конфликта.

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