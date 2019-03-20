2019-03-20T21:03:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

36-летний дальнобойщик из Лиды погиб в ДТП на трассе в Ивьевском районе

У мужчины были проблемы со здоровьем
Надежда БУТОВИЧ
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Грузовик врезался в бетонное основание дорожного знака и водителя зажало в кабине. Фото: ГАИ Гродно.Грузовик врезался в бетонное основание дорожного знака и водителя зажало в кабине. Фото: ГАИ Гродно.
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Смертельная авария произошла во вторник, 19 февраля, на 129 километре автотрассы сообщением Минск-Гродно, информируют в Госавтоинспекции Гродненской области.

В самом начале своего рейса в Россию, проезжая по трассе М6 по территории Ивьевского района 36-летний житель Лиды съехал в правый по ходу кювет на грузовом авто «Ивеко». За пределами проезжей части его грузовик врезался в бетонное основание дорожного знака. Вследствие аварии дальнобойщика зажало в кабине фуры, чтобы извлечь его из машины, спасателям пришлось применить спецтехнику. Но мужчина был уже мертв, он скончался на месте ДТП от полученных травм.

Большегруз съехал в правый по ходу движения кювет. Фото: ГАИ Гродно.

Большегруз съехал в правый по ходу движения кювет. Фото: ГАИ Гродно.

ГАИ расследует произошедшую аварию. Однако есть предположение, что причиной произошедшей трагедии могло стать состояние здоровья водителя. Накануне лидчанину вызывали «скорую помощь».

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