36-летний дальнобойщик из Лиды погиб в ДТП на трассе в Ивьевском районе
Смертельная авария произошла во вторник, 19 февраля, на 129 километре автотрассы сообщением Минск-Гродно, информируют в Госавтоинспекции Гродненской области.
В самом начале своего рейса в Россию, проезжая по трассе М6 по территории Ивьевского района 36-летний житель Лиды съехал в правый по ходу кювет на грузовом авто «Ивеко». За пределами проезжей части его грузовик врезался в бетонное основание дорожного знака. Вследствие аварии дальнобойщика зажало в кабине фуры, чтобы извлечь его из машины, спасателям пришлось применить спецтехнику. Но мужчина был уже мертв, он скончался на месте ДТП от полученных травм.
Большегруз съехал в правый по ходу движения кювет. Фото: ГАИ Гродно.
ГАИ расследует произошедшую аварию. Однако есть предположение, что причиной произошедшей трагедии могло стать состояние здоровья водителя. Накануне лидчанину вызывали «скорую помощь».
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