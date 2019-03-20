2019-03-20T21:40:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске автомойщик угнал машину, которую оставили для химчистки, и попал на ней в ДТП

Молодому человеку грозит тюремный срок
Надежда БУТОВИЧ
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24-летний угонщик попал в ДТП на угнанной машине.24-летний угонщик попал в ДТП на угнанной машине.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В милицию 17 марта обратился владелец автомобиля, который за день до этого оставил машину на автомойке, информируют в РУВД Фрунзенского района Минска.

Минчанин хотел провести полную химчистку салона машины и оставил ее для этого на мойке. Однако спустя сутки ему пришло сообщение, что автомобиль уехал с автомойки. Далее по установленной навигации удалось отследить маршрут угнанного авто, сообщить о происшествии в ГАИ.

– Заявитель узнал, что машина движется по МКАД и сообщил об этом милицию, – проинформировали в пресс-службе ГУВД.

Оказалось, что с мойки машину взял самолично один из мойщиков. По требованию ГАИ 24-летний нарушитель не остановился и завязалась погоня. Скрываясь от правоохранителей, угонщик попал в ДТП. Разбитую машину он бросил на месте аварии, а сам сбежал.

Позже злоумышленника задержали в Логойске. Дело находится на правовой оценке. Известно, что у молодого человека уже есть судимость.

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