2019-03-20T22:00:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Прогнозы погоды в Беларуси на 21 марта: +13 и небольшой дождь с утра

В четверг потеплеет, но будет облачно
Надежда БУТОВИЧ
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С утра в четверг может быть дождь.С утра в четверг может быть дождь.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Синоптики пообещали на четверг, 21 марта, дождливую погоду с прояснениями, проинформировали belta.by в Белгидромете.

Еще ночью, а также с утра почти по всей Беларуси ожидаются осадки. По большей части территории республики пройдут непродолжительные дождь и мокрый снег. В некоторых регионах кратковременные осадки сохранятся и в утренние часы. При этом температура в ночное время установится в пределах -2 – +4 градусов. Однако несколько некомфортно в позднее время суток может быть и из-за сильного ветра с порывами до 14 метров в секунду в северных регионах страны.

Днем значительно потеплеет, градусник покажет в среднем от +7 до +13 градусов. Дождя или снега не будет, установится облачная с прояснениями погода. Ветер будет западного или северо-западного направления со скоростью около 4 – 9 метров в секунду.

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