2019-03-21T10:53:46+03:00
Политика
КП Беларусь

В Украине больше года не может начаться суд нам белорусом, обвиняемом в шпионаже

Заседание, которое должно было состояться 20 марта, снова перенесли
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Украине больше года не может начаться суд нам белорусом, обвиняемом в шпионажеВ Украине больше года не может начаться суд нам белорусом, обвиняемом в шпионажеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В суде украинского Чернигова вновь не состоялось заседание по уголовному делу в отношении гражданина Беларуси Юрия Политики, который обвиняется в шпионаже.

- 20 марта рассмотрение уголовного производства отложено в связи с невозможностью переводчика прибыть на судебное заседание, - сообщает пресс-служба Новозаводского районного суда Чернигова. Заседание по рассмотрению дела по существу перенесено на 3 апреля.

Как раньше рассказывала «Комсомолка», начинался процесс еще в феврале 2018 года, а до этого белорус провел за решеткой под следствием 8 месяцев. Летом 2017 года 33-летнего минчанина задержали при выезде из Украины в Беларусь. Мужчину ссадили с автобуса Чернигов - Гомель и нашли в его мобильном телефоне зашифрованный файл с картой местности.

Больше года назад прошло первое предварительное заседание суда, а рассмотрение дела по существу с тех пор постоянно откладывалось по различным организационным моментам. В частности, обвиняемый потребовал переводить процесс на белорусский язык, а с этим возникли трудности.

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