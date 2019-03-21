2019-03-21T08:51:22+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле продали старый туалет за 30 тыс. долларов

Его необходимо реконструировать или снести, построив новый объект
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле продали старый туалет за 30 тыс. долларов. Фото: et.butb.byВ Гомеле продали старый туалет за 30 тыс. долларов. Фото: et.butb.by
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Неработающий старый подземный туалет в Гомеле ушел с молотка за 60 тыс. рублей - это почти 30 тыс. долларов. А выставлялся он на аукцион всего за одну базовую величину - 25,5 руб. Таким образом лот подорожал примерно в 2,4 тыс. раз.

Туалет продали на электронных торгах, претендентами были восемь ИП и два юрлица, рассказали в Белорусской универсальной товарной бирже.

Имя нового владельца не сообщается, также пока не известно, что будет с объектом. Туалет необходимо реконструировать или снести, построив на его месте новый объект.

Кстати, еще на Гомельщине продается с аукциона взлетная полоса, расположенная в деревне Чирковичи Светлогорского района. Она тоже выставлена на торги предприятием «БУТБ-Имущество». Электронные торги состоятся 16 апреля, последний срок подачи заявлений - 10 апреля.

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