2019-03-21T10:59:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На Освейском озере мужчина провалился в полынью

Его спасли работники МЧС
Павел МИЦКЕВИЧ
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На Освейском озере мужчина провалился в полынью. Фото: МЧСНа Освейском озере мужчина провалился в полынью. Фото: МЧС
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Под вечер в среду ЧП произошло на Освейском озере. Несмотря на то, что идет весна и температура воздуха уже много дней с плюсом, на тонкий лед не побоялся выйти мужчина. В итоге он провалился в полынью. К счастью, это вовремя заметили и сообщили о произошедшем в службу спасения Верхнедвинского района.

Прибывшие работники МЧС заметили тонущего на расстоянии около 20 метров от берега. Чтобы достать мужчину из воды, спасатели воспользовались специальной доской и веревкой. Пострадавшего успешно доставили на берег, где его уже ждали медики. С предварительным диагнозом «общее переохлаждение» бригада скорой помощи отвезла мужчину в больницу, сообщает Витебское областное управление МЧС.

Спасенным оказался 69-летний пенсионер. Выяснилось, что он выходил на лед, чтобы порыбачить, и, идя по льду озера, провалился в полынью.

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