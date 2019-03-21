На Освейском озере мужчина провалился в полынью

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Под вечер в среду ЧП произошло на Освейском озере. Несмотря на то, что идет весна и температура воздуха уже много дней с плюсом, на тонкий лед не побоялся выйти мужчина. В итоге он провалился в полынью. К счастью, это вовремя заметили и сообщили о произошедшем в службу спасения Верхнедвинского района.

Прибывшие работники МЧС заметили тонущего на расстоянии около 20 метров от берега. Чтобы достать мужчину из воды, спасатели воспользовались специальной доской и веревкой. Пострадавшего успешно доставили на берег, где его уже ждали медики. С предварительным диагнозом «общее переохлаждение» бригада скорой помощи отвезла мужчину в больницу, сообщает Витебское областное управление МЧС.

Спасенным оказался 69-летний пенсионер. Выяснилось, что он выходил на лед, чтобы порыбачить, и, идя по льду озера, провалился в полынью.