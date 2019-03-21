2019-03-21T10:08:53+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко поздравил нового президента Казахстана

Президент Беларуси пожелал коллеге «новых созидательных достижений»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко поздравил нового президента Казахстана. Фото: БелТАЛукашенко поздравил нового президента Казахстана. Фото: БелТА
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Александр Лукашенко направил поздравительное письмо Касым-Жомарту Токаеву - новому президенту Казахстана, который вступил в должность 21 марта. Белорусский президент пожелал коллеге «новых созидательных достижений» на посту президента, а также здоровья и благополучия.

- Вы известны в Беларуси как мудрый государственный деятель, давно заслуживший уважение казахстанского народа, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - В ходе нашей недавней встречи в Минске вами была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия между двумя странами.

Президент Беларуси также выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество и впредь будет плодотворным, развиваваясь в духе стратегического партнерства и доверия.

Напомним, Нурсултан Назарбаев - больше не президент Казахстана, недавно он сложил полномочия главы государства.

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