Лукашенко поздравил нового президента Казахстана

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Александр Лукашенко направил поздравительное письмо Касым-Жомарту Токаеву - новому президенту Казахстана, который вступил в должность 21 марта. Белорусский президент пожелал коллеге «новых созидательных достижений» на посту президента, а также здоровья и благополучия.

- Вы известны в Беларуси как мудрый государственный деятель, давно заслуживший уважение казахстанского народа, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - В ходе нашей недавней встречи в Минске вами была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия между двумя странами.

Президент Беларуси также выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество и впредь будет плодотворным, развиваваясь в духе стратегического партнерства и доверия.

Напомним, Нурсултан Назарбаев - больше не президент Казахстана, недавно он сложил полномочия главы государства.