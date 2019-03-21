На Автосборочном заводе «Неман» горел цех

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О пожаре в производственном цехе предприятия в Лиде спасателей проинформировала система «Молния». Благодаря сработке сигнализации пожарные быстро прибыли на место ЧП и успели предотвратить значительный ущерб.

А горел цех по производству стеклопластиковых изделий по улице Жукова. Пожар начался в конце рабочего дня в среду. Прибывшие спасатели обнаружили задымление в цеху и ликвидировали возгорание в течение десяти минут. В результате инцидента огонь повредил отделку стены на площади 10 м кв., а также закоптил потолок. Пострадавших нет, а причиной пожара могло стать самовозгорание отходов покрытия деталей из-за химической реакции, сообщает Гродненское областное УМЧС.

В момент пожара производство не работало, добавили в областном управлении. Здание, где произошло возгорание, - одноэтажное из сэндвич-панелей, высотой 8 метров, площадью 25 х 100 метров.