2019-03-21T11:02:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На Автосборочном заводе «Неман» горел цех

Причиной пожара могло стать самовозгорание отходов покрытия деталей
Павел МИЦКЕВИЧ
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На Автосборочном заводе «Неман» горел цех. Фото: МЧСНа Автосборочном заводе «Неман» горел цех. Фото: МЧС
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О пожаре в производственном цехе предприятия в Лиде спасателей проинформировала система «Молния». Благодаря сработке сигнализации пожарные быстро прибыли на место ЧП и успели предотвратить значительный ущерб.

А горел цех по производству стеклопластиковых изделий по улице Жукова. Пожар начался в конце рабочего дня в среду. Прибывшие спасатели обнаружили задымление в цеху и ликвидировали возгорание в течение десяти минут. В результате инцидента огонь повредил отделку стены на площади 10 м кв., а также закоптил потолок. Пострадавших нет, а причиной пожара могло стать самовозгорание отходов покрытия деталей из-за химической реакции, сообщает Гродненское областное УМЧС.

В момент пожара производство не работало, добавили в областном управлении. Здание, где произошло возгорание, - одноэтажное из сэндвич-панелей, высотой 8 метров, площадью 25 х 100 метров.

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