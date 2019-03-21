Котельная ДК в Солигорском районе обрушилась из-за взрыва котла

Кочегар не пострадал, потому что как раз в тот момент вышел нарубить дров

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В конце отопительного сезона ЧП произошло в Солигорском районе: там разорвало отопительный котел. Инцидент случился днем в среду на территории Дома культуры в деревне Хоростово. Спасателям сообщили о разрыве отопительного котла и обрушении конструкций котельной.

- По прибытии к месту вызова выяснилось, что здание котельной разрушено без последующего горения. Кочегар не пострадал, поскольку в момент взрыва находился на территории и занимался заготовкой дров. Других пострадавших тоже нет, - сообщает Минское областное УМЧС.

Установлена предварительная причина происшествия: котельную обесточили при проведении электромонтажных работ в Доме культуры. Водяной насос остановился, и в работающем котле прекратилась циркуляция воды - это и привело к его разрыву.

В результате инцидента повреждены стены, перекрытие и кровля здания котельной, констатировали в МЧС.