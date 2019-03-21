2019-03-21T11:49:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно пьяный бесправник на BMW снес знак и четыре пролета ограждения

Легковушку под углом занесло на разделительную полосу [видео]
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гродно пьяный бесправник на BMW снес знак и четыре пролета ограждения. Фото: ГАИВ Гродно пьяный бесправник на BMW снес знак и четыре пролета ограждения. Фото: ГАИ
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20 марта в Гродно произошло ДТП с участием автомобиля BMW, которое едва не закончилось аварией с милицейским авто.

- В момент аварии в машине находилось два человека, а остальные появились там позже, - констатируют в Управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома. - Легковушка двигалась со стороны пересечения с улицей Пестрака, когда ее под углом занесло на разделительную полосу. Там водитель BMW врезался в стойку дорожного знака «Направления движения по полосам», после чего нарушитель смел четыре пролета металлического ограждения. При этом один из них чуть не ударил патрульную «Ниву».

Этот момент попал на камеру видеорегистратора наряда Департамента охраны, который двигался по встречке.

Нарушителя задержали, забрав ключи - водитель был явно пьян, но проходить медосвидетельствование отказался, отмечают в Госавтоинспекции. Лихачу 29 лет, водительских прав он никогда не получал.

ДТП Победы Томина.

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