2019-03-21T12:04:59+03:00
Общество
КП Беларусь

После аварии друзья бросили раненого водителя, его спас инспектор ГАИ

Молодой человек пошел за помощью и заблудился
Наталья ПАРТОЛИНА
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Инспектор нашел и спас водителя, которого после аварии бросили друзья. Парень ушел с места ДТП с разбитой головой. Фото: УВД.Инспектор нашел и спас водителя, которого после аварии бросили друзья. Парень ушел с места ДТП с разбитой головой. Фото: УВД.
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- Вам спасибо за помощь. А эти двое мне больше не друзья, - с чувством говорил молодой парень с перевязанной головой капитану Лазуко. Именно Дмитрий Лазуко, старший инспектор ДПС ОГАИ Витебского РОВД, нашел его, лежащего на дороге, окровавленного и уже не имеющего возможности двигаться, и отвез в больницу. А двое друзей, которых он вез на машине, просто сбежали после аварии и бросили его истекать кровью.

- Это случилось 13 марта. В тот день погода была неблагоприятной - снег, метель, гололед. В ГАИ от водителя снегоуборочной машины поступило сообщение, что около одной из деревень в кювете лежит перевернувшийся автомобиль. Инспекторы отправились на место ЧП. Недалеко от места аварии они встретили МАЗ дорожников. Рядом с водителем спецтехники ехали два выпивших парня, которых он подобрал на дороге. Один из пассажиров был измазан кровью, но травм у него не было, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Парни не только не рассказали, что на месте аварии остался человек, нуждающийся в помощи, но и прикинулись, что вообще ничего не знают. Мол, нас там не было, мы просто шли пешком, замерзли и вот попросили дорожников нас подвезти. Дмитрий Лазуко словам молодых людей не поверил. Он внимательно осмотрел покореженную «шестерку», вокруг которой все было залито кровью, и поехал искать пострадавшего. И действительно обнаружил на дороге молодого человека с серьезной раной на голове. Оказалось, что тот попытался сам пойти за помощью в ближайшую деревню, но пошел не в ту сторону и заблудился. Раненый парень каким-то образом умудрился пройти около десяти километров, пока не упал без сил.

Сотрудники ГАИ отвезли парня в ближайшую больницу. Сейчас его жизнь вне опасности. По словам медиков, еще несколько минут промедления - и парня было бы уже не спасти.

Как рассказали в ГАИ, молодой человек сел за руль пьяным и без прав. Авария произошла из-за того, что он не справился с управлением на скользкой дороге.

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