2019-03-21T12:06:55+03:00
Экономика
КП Беларусь

Доллар снова подешевел и стоит меньше 2,1 рубля

К остальным валютам корзины курс белорусского рубля упал
Павел МИЦКЕВИЧ
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Доллар снова подешевел и стоит меньше 2,1 рубляДоллар снова подешевел и стоит меньше 2,1 рубляФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Курс доллара США в Беларуси продолжает падать. Стоимость американской валюты 21 марта опустилась ниже 2,1 рубля - это антирекорд доллара за последнее время.

Итак, по результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг курс доллара США снизился на 0,46% (минус 0,0096 руб.) и составил 2,0961 руб.

К остальным валютам корзины белорусский рубль подешевел. Евро стал стоить дороже на 0,13% (плюс 0,0032 руб.) - 2,3926 руб., а российская валюта подорожала на 0,39% (плюс 0,0128 руб.) до 3,2884 руб. за 100 рос. руб.

Напомним, Центробанк Европы обрушил евро, а белорусы поддержали рубль: читайте колонку финансового аналитика, которая объясняет, что происходит с валютами >

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