В Минске будут судить «минера», который сделал 25 закладок психотропа

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В Минске окончено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, который делал закладки особо опасных психотропов в столице и регионе. По ч.3 ст.328 за «незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ» минчанину грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Материалы уголовного дела уже переданы прокурору для направления в суд.

Мужчина купил свыше 78 гр. особо опасного психотропа, разделил порошок на дозы и размещал их в тайники. Всего «минер» сделал больше 25 закладок.

Попался он во время одной из таких закладок по Сморговскому тракту в Минске. Как обычно делают в таких случаях, закладчик сбросил на землю пакетик с расфасованным веществом, но от ответственности ему уйти не удалось. Дома при обыске у него нашли полимерные пакеты, изоленту и электронные весы - типичные предметы «минеров». А изъятый порошок оказался особо опасным психотропом - экспертиза установила, что это мефедрон, сообщает Следственный комитет Беларуси.