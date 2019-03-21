2019-03-21T13:07:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Глубокском районе погрузчик убил ковшом женщину

За причинение смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело в отношении водителя
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Глубокском районе погрузчик убил ковшом женщину. Фото: СКВ Глубокском районе погрузчик убил ковшом женщину. Фото: СК
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Трагический случай в Глубокском районе: там погибла женщина, которую задел ковшом погрузчик. На днях во время выполнении работ по погрузке-разгрузке 43-летний рабочий причинил тяжкие телесные повреждения 51-летней коллеге ковшом «Амкодора». От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. За причинение смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело в отношении водителя погрузчика.

- Осмотрено место происшествия, изъяты вещдоки, назначена судебно-медицинская экспертиза. С подозреваемым проводятся неотложные следственные действия. Расследование продолжается, - рассказала официальный представитель Управления Следственного комитета по Витебской области Оксана Лазько.

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