2019-03-21T13:24:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле «заминировали» биржу труда

«Телефонного террориста» сейчас ищут
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле «заминировали» биржу труда. Фото: УВДВ Гомеле «заминировали» биржу труда. Фото: УВД
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Сообщение о минировании здания управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома на улице Пролетарской поступило в оперативные службы. На место прибыли сотрудники МЧС, милиции, следственно-оперативная-группа. Ради безопасности работников и посетителей административного здания, известного как «биржа труда», эвакуировали. Саперы обследовали помещение, но никакого взрывного устройства не нашли.

«Телефонного террориста» сейчас ищут. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности, рассказала официальный представитель областного управления СК Мария Кривоногова.

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