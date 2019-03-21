В Гомеле «заминировали» биржу труда

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Сообщение о минировании здания управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома на улице Пролетарской поступило в оперативные службы. На место прибыли сотрудники МЧС, милиции, следственно-оперативная-группа. Ради безопасности работников и посетителей административного здания, известного как «биржа труда», эвакуировали. Саперы обследовали помещение, но никакого взрывного устройства не нашли.

«Телефонного террориста» сейчас ищут. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности, рассказала официальный представитель областного управления СК Мария Кривоногова.