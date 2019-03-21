В Беларуси выпустили носки с автозаками

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- Послушали интервью Натальи Эйсмонт и сделали носки с автозаками, - рассказали в своем «Твиттере» представители минского бренда одежды, подкрепив сообщение фото новой партии носков.

Речь идет об интервью пресс-секретаря президента Беларуси Наталья Эйсмонт в телепрограмме ОНТ «Марков. Ничего личного», в котором она поведала о закулисье и подготовке к недавнему «Большому разговору президенту», когда Александр Лукашенко около семи часов отвечал на вопросы белорусских и зарубежных журналистов, экспертов. Она считает, что, возможно, в будущем в мире появится запрос на диктатуру, она будет ассоциироваться с дисциплиной, порядком, спокойной жизнью.

- Ну что говорить. Мне кажется, мы уже так часто произносим это слово, что диктатура - это наш бренд, - сказала Эйсмонт.

На новых носках изображены грузовые автомобили для перевозки задержанных. Автозаки минчане привыкли видеть в городе во время уличных акций оппозиции.