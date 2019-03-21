2019-03-21T15:23:35+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко поздравил Митрополита Филарета с днем рождения

Президент пожелал, чтобы мудрость и молитвы иерарха и в дальнейшем помогали людям
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко поздравил Митрополита Филарета с днем рождения. Фото: пресс-служба президентаЛукашенко поздравил Митрополита Филарета с днем рождения. Фото: пресс-служба президента
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В Беларуси высоко ценят Митрополита Филарета заслуги в установлении межконфессионального диалога, отметил президент Александра Лукашенко в своем поздравлении иерарху по случаю его дня рождения. Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси 21 марта отмечает свое 84-летие. Он родился в Москве и с 1990 по 2013 года являлся предстоятелем Белорусской православной церкви. В 2006 году президент присвоил ему звание Герой Беларуси.

- Всю свою жизнь вы посвятили сохранению христианских традиций, став добрым и мудрым учителем для многих тысяч прихожан и священников, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Будучи одним из самых авторитетных иерархов в православном мире, вы внесли значительный вклад в возрождение Белорусской православной церкви.

Президент также отметил, что Митрополит Филарет сделал многое для укрепления государственно-церковных отношений, и пожелал, чтобы мудрость и молитвы иерарха и в дальнейшем помогали людям в поиске жизненных ориентиров и стремлении к новым свершениям.

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