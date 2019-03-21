В лесах Гродненской области нашли снаряд и две гранаты

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Недавно в районе деревни Большое Демидково Гродненского района при заготовке древесины в земле обнаружили две неиспользованные ручные гранаты. Предполагается, что они были здесь спрятаны еще в самом начале Великой Отечественно й войны.

А возле деревни Рудавка Слонимского района был найден еще одни «привет» из минувшего столетия. Там в лесу у из земли вылез снаряд времен калибра 120 мм Второй мировой войны.

К счастью, на опасных находках никто не подорвался. В местах обнаружения боеприпасов были выставлены милицейские посты, которые дождались прибытия саперов. Специалисты извлекли снаряд и гранаты, уничтожив их на полигоне. Других взрывоопасных предметов, в результате обследования местно, найдено не было, информирует УВД Гродненского облисполкома.