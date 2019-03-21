Заместитель генерального прокурора вручил паспорта школьникам

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В Генпрокуратуре торжественно вручили паспорта 14-летним школьникам в рамках Всебелорусской акции «Я - гражданин Республики Беларусь». Среди ребят, которые получили свой первый документ, - участники олимпиад, победители соревнований и конкурсов.

- Наличие паспорта - это ваша ответственность как граждан перед законом... В первую очередь это ответственность за себя самого, родных, близких, друзей, судьбу родины и ее будущее, - говорит 14-летним школьникам заместитель Генерального прокурора Александр Лашин. - Я получал свой главный документ в жизни 40 лет назад в 16 лет в райисполкоме Центрального района Минска. Вручали нам паспорта ветераны Великой Отечественной войны.

По словам Лашина, школьники вдохновили его на более усиленную работу.

- Глядя на вас, нам хочется работать. Вот сейчас пойду, буду защищать права и законные интересы граждан еще больше, - не скрывает своей улыбки заместитель генерального прокурора.

Среди ребят, которые получили паспорт, - участники олимпиад, победители соревнований и конкурсов.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Кстати, в 14 лет у юных белорусов появляется ряд прав.

- С 14 лет у несовершеннолетних возникает гражданско-процессуальная дееспособность, которая выражается в том, что они имеют право обратиться в суд за защитой своего нарушенного права либо законного интереса. Они также имеют право пользоваться услугами адвоката без согласия родителей, - говорит начальник отдела информации Генпрокуратуры Анжелика Курчак. - С 14 лет подростки также могу делать вклады в банке, иметь свой заработок.

Случаев же, когда дети с 14 лет обращались в суд с исковым заявлением о защите своих прав, в Беларуси еще не было.