Мама везла дочь на велосипеде, упала, ребенок получил травмы - теперь женщину будут судить

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В Чашниках перед судом предстанет мама пострадавшей в аварии девочки. Женщина везла 5-летнего ребенка на багажнике велосипеда и съезжая с проезжей части на покрытую льдом обочину, потеряла равновесие и упала. Девочка получила сложный перелом бедра, а в отношении женщины Следственный комитет возбудил уголовное дело и предъявил ей обвинение по ч. 1 ст. 321 Уголовного кодекса Беларуси: «Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации всех видов транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения».

Расследование уголовного дела уже завершено и направлено прокурором для передачи в суд. Женщину ждет наказание: исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на тот же срок, или лишение свободы на срок до двух лет.

- Всего этого могло и не произойти, если бы мать подумала о безопасности ребенка, оценила все возможные риски, прежде чем на велосипеде в гололед перевозить малышку без специального сиденья, - пишет замначальника Чашникского райотдела СК Виталий Купрацевич в районной газете chyrvonka.by.

Женщина нарушила ПДД, которые запрещают велосипедисту и водителю мопеда двигаться по дороге в условиях снегопада или гололедицы. А еще перевозила малолетнего пассажира без дополнительного сиденья.