2019-03-21T17:39:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мама везла дочь на велосипеде, упала, ребенок получил травмы - теперь женщину будут судить

Нестандартное уголовное дело рассмотрят в Чашниках
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Мама везла дочь на велосипеде, упала, ребенок получил травмы. Фото: chyrvonka.byМама везла дочь на велосипеде, упала, ребенок получил травмы. Фото: chyrvonka.by
Изменить размер текста:

В Чашниках перед судом предстанет мама пострадавшей в аварии девочки. Женщина везла 5-летнего ребенка на багажнике велосипеда и съезжая с проезжей части на покрытую льдом обочину, потеряла равновесие и упала. Девочка получила сложный перелом бедра, а в отношении женщины Следственный комитет возбудил уголовное дело и предъявил ей обвинение по ч. 1 ст. 321 Уголовного кодекса Беларуси: «Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации всех видов транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения».

Расследование уголовного дела уже завершено и направлено прокурором для передачи в суд. Женщину ждет наказание: исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на тот же срок, или лишение свободы на срок до двух лет.

- Всего этого могло и не произойти, если бы мать подумала о безопасности ребенка, оценила все возможные риски, прежде чем на велосипеде в гололед перевозить малышку без специального сиденья, - пишет замначальника Чашникского райотдела СК Виталий Купрацевич в районной газете chyrvonka.by.

Женщина нарушила ПДД, которые запрещают велосипедисту и водителю мопеда двигаться по дороге в условиях снегопада или гололедицы. А еще перевозила малолетнего пассажира без дополнительного сиденья.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Жители Астаны протестуют из-за переименования столицы
«Хотел познакомиться»: минчанин избил незнакомого парня, когда понял, что это не девушка
Владелец «Штадлера» о работе в Беларуси: «Здесь очень хорошо образованные и подготовленные сотрудники»
25 марта католики в Будславе помолятся за Беларусь
Заместитель генерального прокурора вручил паспорта школьникам
В лесах Гродненской области нашли снаряд и две гранаты
Лукашенко поздравил митрополита Филарета с днем рождения
В Беларуси выпустили носки с автозаками
В Гомеле «заминировали» биржу труда
В Глубокском районе погрузчик убил ковшом женщину
В Минске будут судить «минера», который сделал 25 закладок психотропа
Доллар снова подешевел и стоит меньше 2,1 рубля
После аварии друзья бросили раненого водителя, его спас инспектор ГАИ
В Гродно пьяный бесправник на BMW снес знак и четыре пролета ограждения
Котельная ДК в Солигорском районе обрушилась из-за взрыва котла
На Автосборочном заводе «Неман» горел цех
Лукашенко поздравил нового президента Казахстана
На Освейском озере мужчина провалился в полынью
В Украине больше года не может начаться суд нам белорусом, обвиняемом в шпионаже