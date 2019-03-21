25 марта католики в Будславе помолятся за Беларусь Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В этот день верующие отметят Благовещение

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В торжество Благовещения, которое в Католической церкви отметят 25 марта, в Национальном санктуарии Божьей Матери в Будславе Мядельского района пройдет молитва за Беларусь. Во время праздничной службы священники наденут одеяние, сшитое из Слуцких поясов.

Святая месса пройдет на окончание Великопостных духовных упражнений, которые состоятся в Будславе 23 - 25 марта, информирует Catholic.by.

25 марта широкая общественность отметит 101-летие со дня провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. По этому случаю в стране ожидаются праздничные мероприятия.