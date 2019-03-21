2019-03-21T18:36:18+03:00
Экономика
КП Беларусь

Владелец «Штадлера» о работе в Беларуси: «Здесь очень хорошо образованные и подготовленные сотрудники»

Петер Шпулер высоко оценил бизнес-атмосферу в республике
Надежда БУТОВИЧ
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Петер Шпулер, владелец холдинга «Штадлер Рейл Групп». Фото: belta.by.Петер Шпулер, владелец холдинга «Штадлер Рейл Групп». Фото: belta.by.
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Владелец компании «Штадлер Рейл Групп» назвал условия для бизнеса в нашей стране очень благоприятными, цитирует бизнесмена belta.by.

– Я восхищаюсь условиями работы в Беларуси, как экономическими условиями, так и профессионализмом сотрудников. Это можно назвать знаком качества для любой национальной экономики, – поделился Петер Шпулер.

– Мы начинали семь лет назад в чистом поле (Ред.: официальное открытие завода состоялось в ноябре 2014 года). За это время создано современнейшее производство, пожалуй, самое современное во всей группе компаний, – подчеркнул владелец «Штадлера». – На предприятии, которое работает на полную мощность, трудятся тысяча сотрудников, выработка превышает 1,2 миллиона производственных часов в год.

В Фаниполе сейчас производят составы для Норвегии, 2-этажные поезда для Венгрии, дизельные и электрические поезда для Словении, трамваи в Боливию.

«Комсомолка» сообщала, что на днях в «Минском метрополитене» презентовали первый 4-вагонный поезд для метро, произведенные на «Штадлере».

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