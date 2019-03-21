«Хотел познакомиться»: минчанин избил незнакомого парня, когда понял, что это не девушка

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Неприятный инцидент произошел на днях в Минске на улице Полевая, информируют в пресс-службе ГУВД.

В милицию с заявлением об избиении обратился 25-летний житель столицы. Молодой человек рассказал, что рядом с 32 домом на него напал и избил неизвестный мужчина.

Хулигана задержали по горячим с следам, но у того была своя версии произошедшего. Оказалось, что молодой человек выпивал пиво с друзьями на набережной Свислочи. Невдалеке он увидел двух человек на лавочке и, решив, что это – девушки, подошел познакомиться. Однако на лавочке сидела пара: парень с девушкой. Тогда подвыпивший хулиган разразился бранью и спровоцировал конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего по голове, повредил ему слуховой аппарат, нанес травмы.

Фигуранту грозит уголовное обвинение в хулиганстве, по этой статье ему максимально грозит до 3 лет заключения. У него уже была судимость из-за имущественного преступления.