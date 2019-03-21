2019-03-21T19:13:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Хотел познакомиться»: минчанин избил незнакомого парня, когда понял, что это не девушка

Хулигану грозит 3 года тюрьмы
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
У преступника уже была судимость.У преступника уже была судимость.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Неприятный инцидент произошел на днях в Минске на улице Полевая, информируют в пресс-службе ГУВД.

В милицию с заявлением об избиении обратился 25-летний житель столицы. Молодой человек рассказал, что рядом с 32 домом на него напал и избил неизвестный мужчина.

Хулигана задержали по горячим с следам, но у того была своя версии произошедшего. Оказалось, что молодой человек выпивал пиво с друзьями на набережной Свислочи. Невдалеке он увидел двух человек на лавочке и, решив, что это – девушки, подошел познакомиться. Однако на лавочке сидела пара: парень с девушкой. Тогда подвыпивший хулиган разразился бранью и спровоцировал конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего по голове, повредил ему слуховой аппарат, нанес травмы.

Фигуранту грозит уголовное обвинение в хулиганстве, по этой статье ему максимально грозит до 3 лет заключения. У него уже была судимость из-за имущественного преступления.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Жители Астаны протестуют из-за переименования столицы
Владелец «Штадлера» о работе в Беларуси: «Здесь очень хорошо образованные и подготовленные сотрудники»
25 марта католики в Будславе помолятся за Беларусь
Мама везла дочь на велосипеде, упала, ребенок получил травмы - теперь женщину будут судить
Заместитель генерального прокурора вручил паспорта школьникам
В лесах Гродненской области нашли снаряд и две гранаты
Лукашенко поздравил митрополита Филарета с днем рождения
В Беларуси выпустили носки с автозаками
В Гомеле «заминировали» биржу труда
В Глубокском районе погрузчик убил ковшом женщину
В Минске будут судить «минера», который сделал 25 закладок психотропа
Доллар снова подешевел и стоит меньше 2,1 рубля
После аварии друзья бросили раненого водителя, его спас инспектор ГАИ
В Гродно пьяный бесправник на BMW снес знак и четыре пролета ограждения
Котельная ДК в Солигорском районе обрушилась из-за взрыва котла
На Автосборочном заводе «Неман» горел цех
Лукашенко поздравил нового президента Казахстана
На Освейском озере мужчина провалился в полынью
В Украине больше года не может начаться суд нам белорусом, обвиняемом в шпионаже