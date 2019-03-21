2019-03-21T19:53:29+03:00
Политика
КП Беларусь

Жители Астаны протестуют из-за переименования столицы

Название города может поменяться в 4 раз за последние 60 лет
Надежда БУТОВИЧ
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Астана меняет название не в первый раз. Фото: pixabay.com.Астана меняет название не в первый раз. Фото: pixabay.com.
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В Астане задержали примерно два десятка человек, которые пришли с протестом к мэрии столицы, сообщает reuters.com.

Спор с полицией на митинге перерос в потасовку и начались задержания. Люди выступали против переименования города в Нур-Султан – в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева, о чем стало известно на днях. Кроме того, в интернете существует онлайн-петиция, «подписи» под которой поставили свыше 30 тысяч человек.

Напомним, предложение переименовать страну прозвучало от нового лидера Казахстана – Касыма-Жомарта Токаева. В парламенте эту инициативу поддержали, для окончательного утверждения решения – президент должен подписать соответствующий указ.

Пока еще формальная процедура не завершена, жители Астаны выступают против. К слову, переименовать столицу могут в 4 раз менее чем за 60 лет. До 1961 года Астана была Акмолинском, затем ее переименовали в Целиноград, а в 1991 году стала Акмолой. А когда столицу из Алма-Аты перенесли в Акмолу, город назвали Астана или «столица».

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