В Дзержинском районе Toyota насмерть сбила 75-летнюю минчанку, которая переходила М1

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Авария произошла в четверг, 21 марта, на 308 километре автотрассы М1 в границах Дзержинского района, сообщают в Следственном комитете.

Примерно в 06.00 часов житель Барановичей, управляя своим легковым автомобилем Toyota, проезжал по автодороге «Брест – Минск». В этот же момент в Дзержинском районе дорогу переходила 75-летняя пенсионерка, жительница Минска.

Пока неизвестна причина, по которой 45-летний водитель не смог предотвратить аварию и сбил пешехода. Но столкновения не удалось избежать и от полученных травм пожилая женщина скончалась на месте ДТП до приезда медиков.

По факту смертельной аварии ведется следствие, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, для выяснения всех обстоятельств происшествия. Кроме того, в Следственном комитет сообщают, что уже возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении ПДД, что привело к смерти человека по неосторожности