2019-03-21T20:14:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Дзержинском районе Toyota насмерть сбила 75-летнюю минчанку, которая переходила М1

Женщина погибла на месте ДТП
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Машина сбила пешехода, который переходил дорогу. Фото: СК.Машина сбила пешехода, который переходил дорогу. Фото: СК.
Изменить размер текста:

Авария произошла в четверг, 21 марта, на 308 километре автотрассы М1 в границах Дзержинского района, сообщают в Следственном комитете.

Примерно в 06.00 часов житель Барановичей, управляя своим легковым автомобилем Toyota, проезжал по автодороге «БрестМинск». В этот же момент в Дзержинском районе дорогу переходила 75-летняя пенсионерка, жительница Минска.

Пока неизвестна причина, по которой 45-летний водитель не смог предотвратить аварию и сбил пешехода. Но столкновения не удалось избежать и от полученных травм пожилая женщина скончалась на месте ДТП до приезда медиков.

По факту смертельной аварии ведется следствие, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, для выяснения всех обстоятельств происшествия. Кроме того, в Следственном комитет сообщают, что уже возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении ПДД, что привело к смерти человека по неосторожности

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Беларуси на 22 марта: оранжевый уровень из-за ветра и до +13 максимум
В Каменце к 14 годам колонии приговорили поляка, который торговал экстази
Совмин освободил от должности председателя «Беллегпрома»
В Климовичском районе на пожаре погибли пожилые супруги
Жители Астаны протестуют из-за переименования столицы
«Хотел познакомиться»: минчанин избил незнакомого парня, когда понял, что это не девушка
Владелец «Штадлера» о работе в Беларуси: «Здесь очень хорошо образованные и подготовленные сотрудники»
25 марта католики в Будславе помолятся за Беларусь
Мама везла дочь на велосипеде, упала, ребенок получил травмы - теперь женщину будут судить
Заместитель генерального прокурора вручил паспорта школьникам
В лесах Гродненской области нашли снаряд и две гранаты
Лукашенко поздравил митрополита Филарета с днем рождения
В Беларуси выпустили носки с автозаками
В Гомеле «заминировали» биржу труда
В Глубокском районе погрузчик убил ковшом женщину
В Минске будут судить «минера», который сделал 25 закладок психотропа
Доллар снова подешевел и стоит меньше 2,1 рубля
После аварии друзья бросили раненого водителя, его спас инспектор ГАИ
В Гродно пьяный бесправник на BMW снес знак и четыре пролета ограждения
Котельная ДК в Солигорском районе обрушилась из-за взрыва котла
На Автосборочном заводе «Неман» горел цех
Лукашенко поздравил нового президента Казахстана
На Освейском озере мужчина провалился в полынью
В Украине больше года не может начаться суд нам белорусом, обвиняемом в шпионаже