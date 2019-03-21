В Климовичском районе на пожаре погибли пожилые супруги

Изменить размер текста: A A

Трагедия в Климовичском районе произошла поздно ночью в среду, 20 марта, информируют в Следственном комитете.

О пожаре в агрогороде Тимоново на телефон дежурного местной службы МЧС сообщили односельчане. В загоревшемся жилом доме проживали пенсионеры, спасти их не удалось. Прибывшие эмчеэсовцы быстро локализовали и ликвидировали возгорание, в сгоревшем усадьбе были найдены тела погибших: 80-летней хозяйки и ее 86-летнего мужа.

В огне погибла 80-летняя сельчанка и ее 86-летний супруг. Фото: СК.

Причина и условия гибели пожилых супругов на пожаре выясняются. Первоначально выдвинута версия, что причиной возгорания стала неисправная печка.

В СК сообщили, что в зимний период, с декабря 2018 по февраль 2019 года, на Могилевщине произошло 17 пожаров, в результате которых погибли 27 граждан. Чаще все причиной трагедии становятся грубые нарушения пожарной безопасности.