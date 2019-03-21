2019-03-21T20:43:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Климовичском районе на пожаре погибли пожилые супруги

Причиной трагедии могла стать неисправная печка
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Пожар мог произойти из-за неисправной печки. Фото: СК.Пожар мог произойти из-за неисправной печки. Фото: СК.
Изменить размер текста:

Трагедия в Климовичском районе произошла поздно ночью в среду, 20 марта, информируют в Следственном комитете.

О пожаре в агрогороде Тимоново на телефон дежурного местной службы МЧС сообщили односельчане. В загоревшемся жилом доме проживали пенсионеры, спасти их не удалось. Прибывшие эмчеэсовцы быстро локализовали и ликвидировали возгорание, в сгоревшем усадьбе были найдены тела погибших: 80-летней хозяйки и ее 86-летнего мужа.

В огне погибла 80-летняя сельчанка и ее 86-летний супруг. Фото: СК.

В огне погибла 80-летняя сельчанка и ее 86-летний супруг. Фото: СК.

Причина и условия гибели пожилых супругов на пожаре выясняются. Первоначально выдвинута версия, что причиной возгорания стала неисправная печка.

В СК сообщили, что в зимний период, с декабря 2018 по февраль 2019 года, на Могилевщине произошло 17 пожаров, в результате которых погибли 27 граждан. Чаще все причиной трагедии становятся грубые нарушения пожарной безопасности.

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Беларуси на 22 марта: оранжевый уровень из-за ветра и до +13 максимум
В Каменце к 14 годам колонии приговорили поляка, который торговал экстази
Совмин освободил от должности председателя «Беллегпрома»
В Дзержинском районе Toyota насмерть сбила 75-летнюю минчанку, которая переходила М1
Жители Астаны протестуют из-за переименования столицы
«Хотел познакомиться»: минчанин избил незнакомого парня, когда понял, что это не девушка
Владелец «Штадлера» о работе в Беларуси: «Здесь очень хорошо образованные и подготовленные сотрудники»
25 марта католики в Будславе помолятся за Беларусь
Мама везла дочь на велосипеде, упала, ребенок получил травмы - теперь женщину будут судить
Заместитель генерального прокурора вручил паспорта школьникам
В лесах Гродненской области нашли снаряд и две гранаты
Лукашенко поздравил митрополита Филарета с днем рождения
В Беларуси выпустили носки с автозаками
В Гомеле «заминировали» биржу труда
В Глубокском районе погрузчик убил ковшом женщину
В Минске будут судить «минера», который сделал 25 закладок психотропа
Доллар снова подешевел и стоит меньше 2,1 рубля
После аварии друзья бросили раненого водителя, его спас инспектор ГАИ
В Гродно пьяный бесправник на BMW снес знак и четыре пролета ограждения
Котельная ДК в Солигорском районе обрушилась из-за взрыва котла
На Автосборочном заводе «Неман» горел цех
Лукашенко поздравил нового президента Казахстана
На Освейском озере мужчина провалился в полынью
В Украине больше года не может начаться суд нам белорусом, обвиняемом в шпионаже