2019-03-21T21:26:40+03:00
Экономика
КП Беларусь

Совмин освободил от должности председателя «Беллегпрома»

О том, кто возглавит концерн пока не сообщается
Надежда БУТОВИЧ
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Николай Ефимчик, экс-председатель «Беллегпрома». Фото: mogotex.com.Николай Ефимчик, экс-председатель «Беллегпрома». Фото: mogotex.com.
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В Совете Министров принято решение о смене руководства одного из крупнейших промышленных объединений страны, информирует belta.by.

Такое решение было принято накануне. Сообщается, что в среду, 20 марта, было подписано постановление №182 об освобождении от должности действующего руководителя «Беллегпрома». Таким образом, правительством принято решение освободить Николая Ефимчика от занимаемой должности председателя концерна. В Совмине уточнили, что Ефимчик уволен по причине окончания срока трудового контракта.

Напомним, управлял Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легпрома Николай Ефимчик с марта 2014 года. Его назначение на высокую должность пять лет назад согласовывал глава страны Александр Лукашенко.

О том, кто теперь возглавит концерн «Беллегпром» пока не сообщается.

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