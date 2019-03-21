2019-03-21T21:50:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Каменце к 14 годам колонии приговорили поляка, который торговал экстази

Мужчину поймали с поличным более чем с 300 таблетками
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина не один раз перевозил через госграницу психотропы.Мужчина не один раз перевозил через госграницу психотропы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Инцидент произошел недалеко от госграницы с Польшей в июне 2018 года, сообщает belta.by со ссылкой на Яну Шелест, помощника прокурора Каменецкого района. Пойманный на месте преступления 56-летний поляк пытался продать 303 таблетки экстази.

На следствии выяснилось, что мужчина неоднократно перемещал через госграницу особо опасные психотропы. Кроме того, ранее фигурант уже попадался при ввозе на территорию нашей страны 10 таблеток наркотика МДМА с особо опасным психотропом в составе.

В итоге поляка обвинили в незаконных поставках на территорию ЕАЭС психотропных веществ. Слушания в суде начались в ноябре прошлого года, но прорывались для фоноскопической экспертизы аудиозаписей, сделанных во время оперативно-розыскных мероприятий.

По делу допрашивались 15 свидетелей, среди них и супруга обвиняемого. Мужчину по совокупности приговорили к 14 годам заключения в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор еще может быть обжалован.

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