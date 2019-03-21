2019-03-21T22:20:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на 22 марта: оранжевый уровень из-за ветра и до +13 максимум

Ночью еще и пройдут дожди
Надежда БУТОВИЧ
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Днем порывы ветра усилятся.Днем порывы ветра усилятся.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погоду в пятницу, 22 марта, будет определять ветер с запада и северо-запада, объяснили belta.by специалисты Белгидромета.

Как информируют синоптики в этот день из-за сильного ветра уже объявлен оранжевый уровень опасности с применением соответствующих мер безопасности.

В ночное время ветер будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду с усилением до порывистых 14 метров в секунду. Температура при этом ночью установится в пределах 1 – 7 градусов выше ноля.

Утром в пятницу погода испортиться: практически по всей территории страны пройдут непродолжительные дожди, а еще усилится ветер до 15 – 20 метров в секунду.

Днем сильный порывистый ветер сохранится, но при этом все же немного потеплеет. Термометры покажут 6 – 11 с плюсом и даже заветные: +13 тепла в юго-западных регионах Беларуси. Осадков в течение дневного времени ожидать не стоит.

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