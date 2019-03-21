Погода в Беларуси на 22 марта: оранжевый уровень из-за ветра и до +13 максимум
Погоду в пятницу, 22 марта, будет определять ветер с запада и северо-запада, объяснили belta.by специалисты Белгидромета.
Как информируют синоптики в этот день из-за сильного ветра уже объявлен оранжевый уровень опасности с применением соответствующих мер безопасности.
В ночное время ветер будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду с усилением до порывистых 14 метров в секунду. Температура при этом ночью установится в пределах 1 – 7 градусов выше ноля.
Утром в пятницу погода испортиться: практически по всей территории страны пройдут непродолжительные дожди, а еще усилится ветер до 15 – 20 метров в секунду.
Днем сильный порывистый ветер сохранится, но при этом все же немного потеплеет. Термометры покажут 6 – 11 с плюсом и даже заветные: +13 тепла в юго-западных регионах Беларуси. Осадков в течение дневного времени ожидать не стоит.
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