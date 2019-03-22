Сборная Беларуси крупно проиграла Голландии на старте квалификации к Евро-2020

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Футбольная сборная Беларуси стартовала в квалификационном турнире к чемпионату Европы 2020 года. В первом матче противостояли голландцы. Игра не задалась с самого начала: ошибка защитников - и уже к 55-й секунде сборная Голландии вела в счете. К перерыву счет был 2:0. Во втором тайме хозяева матча в Роттердаме забили еще два мяча. Причем, четвертый гол случился, когда у голландцев было на одного игрока меньше: Тете получил травму, когда все замены были израсходованы. 20 минут наша сборная играла в большинстве, но смогла лишь создать пару голевых моментов.

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Голландия – Беларусь – 4:0

Голы: 1:0 — Депай (1). 2:0 — Вейналдюм (21, пас — Депай). 3:0 — Депай (55, с пенальти). 4:0 — ван Дейк (пас — Депай).

24 марта сборная Беларуси сыграет в гостях с Северной Ирландией.