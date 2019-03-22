2019-03-22T01:06:48+03:00
Спорт
КП Беларусь

Сборная Беларуси крупно проиграла Голландии на старте квалификации к Евро-2020

Не смогли забить даже играя в большинстве
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Футбольная сборная Беларуси стартовала в квалификационном турнире к чемпионату Европы 2020 года. В первом матче противостояли голландцы. Игра не задалась с самого начала: ошибка защитников - и уже к 55-й секунде сборная Голландии вела в счете. К перерыву счет был 2:0. Во втором тайме хозяева матча в Роттердаме забили еще два мяча. Причем, четвертый гол случился, когда у голландцев было на одного игрока меньше: Тете получил травму, когда все замены были израсходованы. 20 минут наша сборная играла в большинстве, но смогла лишь создать пару голевых моментов.

Играть в Лиге наций с Сан-Марино, Люксембургом и Молдовой было проще...

«Начинаем радоваться победам над Люксембургом. Но такова реальность»

Голландия – Беларусь – 4:0

Голы: 1:0 — Депай (1). 2:0 — Вейналдюм (21, пас — Депай). 3:0 — Депай (55, с пенальти). 4:0 — ван Дейк (пас — Депай).

24 марта сборная Беларуси сыграет в гостях с Северной Ирландией.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Беларуси на 22 марта: оранжевый уровень из-за ветра и до +13 максимум
В Каменце к 14 годам колонии приговорили поляка, который торговал экстази
Совмин освободил от должности председателя «Беллегпрома»
В Климовичском районе на пожаре погибли пожилые супруги
В Дзержинском районе Toyota насмерть сбила 75-летнюю минчанку, которая переходила М1
Жители Астаны протестуют из-за переименования столицы
«Хотел познакомиться»: минчанин избил незнакомого парня, когда понял, что это не девушка
Владелец «Штадлера» о работе в Беларуси: «Здесь очень хорошо образованные и подготовленные сотрудники»
25 марта католики в Будславе помолятся за Беларусь
Мама везла дочь на велосипеде, упала, ребенок получил травмы - теперь женщину будут судить
Заместитель генерального прокурора вручил паспорта школьникам
В лесах Гродненской области нашли снаряд и две гранаты
Лукашенко поздравил митрополита Филарета с днем рождения
В Беларуси выпустили носки с автозаками
В Гомеле «заминировали» биржу труда
В Глубокском районе погрузчик убил ковшом женщину
В Минске будут судить «минера», который сделал 25 закладок психотропа
Доллар снова подешевел и стоит меньше 2,1 рубля
После аварии друзья бросили раненого водителя, его спас инспектор ГАИ
В Гродно пьяный бесправник на BMW снес знак и четыре пролета ограждения
Котельная ДК в Солигорском районе обрушилась из-за взрыва котла
На Автосборочном заводе «Неман» горел цех
Лукашенко поздравил нового президента Казахстана
На Освейском озере мужчина провалился в полынью
В Украине больше года не может начаться суд нам белорусом, обвиняемом в шпионаже