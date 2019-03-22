50-летний житель Вороновского района установил самогонный аппарат в лесу у границы с Литвой

Самогонщика из Вороновского района задержали с поличным в пограничной полосе Фото:gpk.gov.by

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Все началось с того, что на пограничную заставу Дотишки, что на границе Литвы и Беларуси, обратился местный житель. Он указал, что вблизи границы нарушается закон, на указанное место отправились лидские пограничники вместе с участковым Вороновского РОВД.

И действительно! В лесу пограничной полосы они нашли самогонный аппарат и заготовленные 1000 литров браги. Здесь же был и владелец самогонного производства, 50-летний житель деревни Межанцы Вороновского района.

Оказалось, он уже не раз привлекался за изготовление самогона, браги и хранение аппаратов для их изготовления.

Не удастся избежать крупных финансовых потерь ему и в этот раз. Самогонный аппарат изъят сотрудниками РОВД, брага уничтожена. За нарушение пограничного режима в отношении мужчины начат административный процесс по ст. 23.30 КоАП, - уточняют в Государственном пограничном комитете.