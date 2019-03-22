2019-03-22T10:11:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Беременная минчанка попала в ДТП под Радошковичами, два месяца провела в коме, а потом родила девочку

Ребенок родился здоровым, весом в 3,2 кг
Ольга ШИЛАК
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Беременная минчанка попала в ДТП под Радошковичами, два месяца провела в коме, а потом родила девочкуБеременная минчанка попала в ДТП под Радошковичами, два месяца провела в коме, а потом родила девочкуФото: Павел МАРТИНЧИК
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Настоящим чудом можно назвать историю 26-летней минчанки Калерии Стефаненко. В октябре она вместе со своим полуторагодовалым сыном попала в страшную аварию под Радошковичами. Столкнулись две легковушки, в результате погибли четыре человека, еще пятеро попали в реанимацию. Среди последних была и Калерия вместе с сыном.

Оказалось, что на момент аварии девушка была на пятом месяце беременности. Ее доставили в больницу, два месяца она провела в коме. Белорусским врачам удалось не только спасти женщину, но и сохранить ребенка! Неделю назад она родила девочку Алису весом в 3,2 кг.

- Уже счастливый отец двоих детей. Надеюсь, вскоре и супруга начнет помогать! Дочь родилась здоровенькая, ее контролировали и наблюдали (врачи. - Ред.) на протяжении всего времени и продолжают наблюдать. Я очень благодарен, что у нас есть такие врачи-специалисты, - говорит в эфире телеканала ОНТ муж Калерии Евгений.

Врачи говорят, что таких случаев, когда беременность завершается после аварии успешно, - меньше половины процента!

- Ситуация была на личном контроле у министра здравоохранения. Пациентке оказывали помощь в нескольких организациях здравоохранения Минска. Работала целая команда специалистов. Впереди у нее реабилитация, - говорит главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Юлия Савочкина.

Напомним, авария произошла в октябре 2018-го, в Радошковичах. «Мазда» ехала в сторону Молодечно, «Фольксваген» - в Минск. В обеих машинах были семьи с детьми. Водитель «Мазды» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном».

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В ДТП погибли четыре человека, еще пять пассажиров из обеих машин сейчас в больнице, среди них - двое детей (читайте далее)

Едва выжившая в жутком ДТП под Радошковичами девушка родила здорового ребёнка. Источник: Телеканал ОНТ

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