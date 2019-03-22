17-летний минчанин угнал арендованное авто, чтобы встретить с вокзала свою девушку

Он воспользовался аккаунтом своего друга, а накатавшись, оставил машину и решил скрыться. Но его задержала милиция

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Об угоне авто в столичную милицию сообщила организация, которая сдает автомобили в аренду. Речь идет о каршеринге - поминутной аренде авто с регистрацией через мобильное приложение

Сотрудники отдела уголовного розыска Партизанского РУВД установили, что к этому делу причастен 17-летний минчанин. Его задержали, он объяснил, что воспользовался учетной записью своего друга для того, чтобы арендовать авто. А затем на нем поехал в сторону вокзала встречать девушку.

- Чтобы воспользоваться услугой поминутной аренды, нужно зарегистрироваться через мобильное приложение, после чего можно использовать автомобили в личных целях, - объяснил временно исполняющий обязанности по должности первого заместителя начальника Партизанского РУВД Юрий Арловский. - Злоумышленник, воспользовавшись удобным случаем, с помощью аккаунта друга угнал автомобиль. Накатавшись, молодой человек оставил автомобиль в центре города, однако далеко не ушел - был задержан сотрудниками милиции.

Материалы дела переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.